Börse: Konjunkturelle Talsohle erreicht?

Industrie, Bau und Energieversorger stellten im April zusammen 17,9 Prozent weniger her als im Vormonat, teilte das Statische Bundesamt mit. Experten hatten nur mit einem Rückgang von 16 Prozent gerechnet. Allerdings sei damit nun der konjunkturelle Tiefpunkt erreicht, kommentierte das Bundeswirtschaftsministerium. Mit der schrittweisen Lockerung und der Wiederaufnahme der Produktion in der Automobilindustrie setze nun die wirtschaftliche Erholung ein, so hieß es.

Ifo: Virus-Krise drückt weiter auf die Industrieproduktion

Auch die Ifo-Wirtschaftsforscher blicken in die Zukunft und haben die Produktionserwartungen untersucht. Laut der aktuellen Umfrage des Ifo-Instituts rechnete die deutsche Industrie wegen der Corona-Krise auch in den kommenden drei Monaten mit einem Produktionsrückgang. Allerdings dürfte sich der Einbruch deutlich verlangsamen. Vor allem in der Autobranche sei man optimistisch.

DAX startet mit Verlusten - Kursbild gemischt

Autoaktien sind gefragt zu Handelsstart an den deutschen Börsen. Dennoch ist der DAX mit einem Minus gestartet und verliert nun ein Prozent auf 12.724 Punkte. Nach dem steilen Anstieg letzte Woche nehmen die Anleger ein paar Gewinne mit. Größter Verlierer ist Wirecard mit minus 3,4 Prozent. Die Finanzaufsicht BaFin hat den Vorstand um Firmenchef Markus Braun wegen des Verdachts auf Marktmanipulation angezeigt. Der Euro steht bei 1, 12 90 Dollar.