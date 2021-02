Börse: Impf-Aktien im Aufwind

Bayer will in seinem Wuppertaler Werk noch in diesem Jahr den Impfstoff von CureVac produzieren und ausliefern. Das erklärte Konzernchef Baumann bei einem Besuch im Werk, in dem im kommenden Jahr 160 Millionen Dosen produziert werden sollen. CureVac will im zweiten Quartal die Zulassungsanträge für seinen Impfstoff stellen. Dann sollen noch in diesem Jahr 300 Millionen Dosen hergestellt werden, im kommenden Jahr dann über eine Milliarde. Die Tübinger haben noch weitere Produktionspartner. Die beiden Aktien verteuerten sich um je 2 Prozent. Unter dem Strich erwischten die europäischen Börsen einen guten Start in die neue Handelswoche.

MDAX auf Rekordhoch

Der DAX steht kurz vor einem neuen Rekordhoch. Er schloss 0,4 Prozent höher bei 14 109. Deutsche Bank, MTU und Adidas legten je 2 Prozent zu. Im MDAX schob die Aktie der Shop Apotheke den Index auf ein neues Allzeithoch. Der Euro kostet 1, 21 30 Dollar.