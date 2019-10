Börse: Hoffnungsvolle Signale bei Handelsstreit und Brexit

US-Präsident Trump hat angekündigt, den chinesischen Chefverhandler zu treffen. Trump hat allerdings per Twitter hinzugefügt: "Die Chinesen wollen einen Deal machen, aber will ich das?" Dennoch gehen viele Beobachter davon aus, dass es bei den Verhandlungen wenigstens eine Teileinigung geben wird.

Fortschritt bei Brexit-Verhandlung?

Auch beim Thema Brexit scheint es Bewegung zu geben. Der britische Premier Johnson und sein irischer Amtskollege halten eine Einigung für möglich, wie es nach dem Brexit weitergehen könnte. So gibt es bei den beiden größten Unsicherheitsfaktoren derzeit – Handelskonflikt und Brexit – hoffnungsvolle Signale.

An den Aktienmärkten ging es aufwärts. Der DAX legte gut ein halbes Prozent zu auf 12.164 Punkte. In New York kamen Dow Jones und Nasdaq ebenfalls jeweils gut ein halbes Prozent voran. Der Euro steht bei 1,10 Dollar.