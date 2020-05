Börse: Höhenflug bei Touristikwerten

In New York waren vor allem die Touristik-Aktien gesucht. Grund sind die weltweiten Ankündigungen, dass doch noch Sommerurlaube möglich werden. Große Reiseländer wollen in den kommenden Wochen ihre Einreisesperren lockern. Die Aktien großer US-Fluggesellschaften verteuerten sich um mehr als 10 Prozent. Die Aktien der Hotelketten Hyatt und Marriott schossen um bis zu 17 Prozent in die Höhe. Das US-Biotechnologieunternehmen Moderna will große Fortschritte bei einem Impfstoff gemacht haben. Die Aktie schloss rund 20 Prozent teurer.

Kräftige Gewinne bei Dow und DAX

Der Dow Jones legte 3,9 Prozent zu auf 24 598. Generell war der Wochenstart von der Hoffnung geprägt, dass sich die Konjunktur weltweit belebt – auch dank großer staatlicher Finanzspritzen, wie sie die EU mit ihrem Wiederaufbau-Fonds plant. Der DAX stieg um 5,7 Prozent auf 11 059. Der Euro kostete 1, 09 10 Dollar.