Börse: Höhenflug an der Wall Street gestoppt

So konnte IBM die Investoren mit seinen neuen Zahlen offenbar überzeugen. Der Gewinn stieg im abgelaufenen Quartal auf 2,5 Milliarden Dollar, vor allem wegen des Cloud-Geschäfts, wie der IT-Dienstleister gestern Abend nach Börsenschluss mitteilte. Die Zahl lag über den Erwartungen der Analysten. Die IBM-Aktien stiegen im nachbörslichen Handel um vier Prozent.

Netflix enttäuscht

Netflix dagegen hat mit seinen Quartalszahlen offensichtlich enttäuscht. Der Marktführer im Bereich Streaming von Filmen und Serien konnte zwar seinen Umsatz weiter steigern, allerdings stieg die Zahl der neuen Abonnenten nicht so stark wie erwartet und auch der Netto-Gewinn ist gesunken. Die Titel gerieten nachbörslich deutlich unter Druck, sie knickten um fast zehn Prozent ein.

Höhenflug an der Wall Street gestoppt

Zuvor war der Dow Jones 0,4 Prozent leichter aus dem Handel gegangen. Die neuen Zolldrohungen des US-Präsidenten Donald Trump gegen China hat den Höhenflug an der Wall Street gestoppt, wie Marktteilnehmer berichten. Auch an den asiatischen Märkten werden die Anleger zunehmend nervös. Der Nikkei in Tokio fällt heute früh um 1,8 Prozent. Der Euro steht bei 1,1239 Dollar.