Börse: HelloFresh hebt erneut Prognose an

Die internationalen Börsen erwischten einen uneinheitlichen Wochenstart. Der DAX schloss 13 Punkte höher bei 12 688. Der TecDAX verlor rund ein Prozent. Wirecard wird den DAX recht schnell verlassen müssen. Bis Freitag will die Deutsche Börse AG ihre Regeln entsprechend anpassen. Bislang gab es ja noch nie das Problem, dass ein DAX-Konzern pleite ist. Die Aktie verlor 4,5 Prozent.

HelloFresh reif für den DAX

Ein Topkandidat für die Nachfolge ist HelloFresh. Der Kochboxenlieferant profitiert von der Corona-Krise und wird in diesem Jahr seinen Umsatz fast verdoppeln. Der Aktienkurs hat sich in 12 Monaten verfünffacht. Da ist ein Tagesverlust von gut 5 Prozent verschmerzbar. Ein ähnliches Bild in New York. Der Dow Jones gewann 1,3 Prozent auf 27 800 Punkte, der NASDAQ verlor ein halbes Prozent. Der Euro wurde für 1, 17 40 Dollar gehandelt.