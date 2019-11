Börse: Handelsgespräche und IFO-Index stützen DAX

Angeblich gibt es Signale, die auf eine rasche Unterzeichnung des geplanten ersten Teilabkommens hindeuten. So berichtete die staatsnahe chinesische Zeitung "Global Times", die Einigung mit den USA sei "sehr nahe". Ein Analyst betonte zudem, positiv sei, dass die Regierung in Peking die Strafen für den Diebstahl geistigen Eigentums verschärfen und die Schwelle für Anklagen senken wolle. Der mangelhafte Schutz geistigen Eigentums in China ist bislang einer der Knackpunkte in den Verhandlungen.

Auch IFO-Index stützt DAX

Gleichzeitig brauche US-Präsident Trump einen Deal dringender als die chinesische Seite, so der Analyst weiter. Trump will nächstes Jahr wiedergewählt werden. An den deutschen Märkten kommt noch ein etwas besserer IFO-Geschäftsklima-Index hinzu. Und so verbessert sich der DAX momentan um ein halbes Prozent auf 13.220 Punkte. Auch der M-DAX gewinnt fast ein halbes Prozent dazu. Beim TecDAX ist es fast ein Prozent mehr. Und noch zum Euro: der steht aktuell knapp über 1,10 Dollar.