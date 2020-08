Börse: Gute Vorgaben für DAX und Co.

Die Vorgaben aus Asien sind gut. In Tokio klettert der Nikkei-Index um 2,2 Prozent auf 22 178 Punkte. Die Börsen in Shanghai und Shenzen melden Kursgewinne von gut einem Prozent. Grund: In China ist der Einkaufsmanager-Index im Juli auf 52,8 Punkte gestiegen – das dritte Mal in Folge. Das bedeutet: Die zweitgrößte Volkswirtschaft erholt sich recht schnell von den Folgen der Corona-Pandemie. Die Binnennachfrage ist hoch, die Exporte sind dagegen noch recht schwach. Der DAX wird etwas höher bei 12 340 Punkten erwartet.

Healthineers vor Milliardenübernahme

Im Blickpunkt sicher auch die Aktie von Siemens Healthineers. Der Gesundheitskonzern will für rund 14 Milliarden Euro den US-Konzern Varian übernehmen. Beide verbindet bereits seit 2012 eine strategische Partnerschaft. Siemens plant dafür eine Kapitalerhöhung. Das könnte den Kurs durchaus belasten. Der Euro kostet 1, 17 80 Dollar.