Börse: Gute China-Daten schüren Konjunkturoptimismus

Der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex, der auf einer Umfrage von Unternehmen aus der Dienstleistungsbranche in China basiert, liegt im August bei 54 Punkten und damit weiter deutlich über der Marke von 50 Zählern, die Wachstum signalisiert. Erstmals seit Januar stellten die Firmen des Wirtschaftszweigs in China mehr Personal ein als sie abbauten. Der Dienstleistungssektor der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt trägt dort rund 60 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei und steht für die Hälfte der Arbeitsplätze in städtischen Regionen.

Positive Impulse auch für die deutsche Wirtschaft

Und weil China ein Motor für die Weltwirtschaft ist und wichtiger Handelspartner deutscher Unternehmen, dürften die guten Daten auch hierzulande positiv aufgenommen werden. An den chinesischen Börsen herrscht am Morgen aber Zurückhaltung. In Hongkong und Shanghai stehen kleine Verluste zu Buche. In Tokio hingegen gewinnt der Nikkei-Index 1,1 Prozent, nachdem es an den US-Börsen gestern wieder neue Rekorde gegeben hatte. Der Euro steht bei 1, 18 10 Dollar.