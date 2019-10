vor 23 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Gemischte Vorgaben für den Start des DAX

Die Stimmung an den US-Börsen war gemischt. Aktien von Technologie-Unternehmen standen in der Gunst der Investoren. Dagegen herrschte an der Wall Street Zurückhaltung. Nachbörslich bewegten die Zahlen von Amazon und Intel die Kurse.