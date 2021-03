Börse: Freundlicher Start an der Börse

Die Woche beginnt verhalten freundlich am deutschen Aktienmarkt. An der grundsätzlichen Situation hat sich nicht viel geändert, die Anleger setzen weiter darauf, dass die Impfungen irgendwann vorankommen und sich die deutsche Wirtschaft dann wieder schnell erholen kann. Allerdings steigen die Inzidenzwerte doch wieder deutlich an, das könnte im Verlauf der Woche zu Verunsicherungen führen.

VW-Aktie ist gefragt

Entscheidend für die Entwicklung am Aktienmarkt dürfte aber die Sitzung der US-Notenbank FED am Mittwoch sein. Wenn sie – wie die EZB – auch an ihrer lockeren Geldpolitik festhalten will, dann dürften die Kurse weiter steigen. Im Moment ist dieser Anstieg sehr vorsichtig: Der DAX steht nach wenigen Handelsminuten bei 14.545 Punkten, das sind 0,3 Prozent mehr als am Freitag. Favorit ist die Aktie von VW mit plus 2 Prozent. Morgen will der Konzern seine Zahlen bekannt geben. Für das letzte Quartal rechnen viele Experten mit einem deutlich höheren Gewinn als im Vorjahr.

Der Euro notiert bei 1, 19 32 Dollar.