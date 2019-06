Börse: EZB bremst DAX aus

Bislang hatte die EZB in Aussicht gestellt, bis Ende dieses Jahres am Leitzins nicht rütteln zu wollen. Der Grund für die Verlängerung: die Wirtschaft im Euroraum schwächelt. Die Risiken nehmen zu - wie etwa die Handelskonflikte. Einige Analysten hätten aber gerne gesehen, wenn die EZB heute ein aggressiveres Signal für billiges Geld gegeben hätte. Sie bringen etwa den Ankauf von Aktien oder sogar einen Minuszins ins Spiel. Der DAX rutschte nach der EZB-Pressekonferenz ins Minus: er gab 0,2 Prozent nach auf 11.953 Punkte.

Mietendeckel in Berlin?

Besonders unter Druck waren die Aktien der Immobilienkonzerne. Der Berliner Senat will für fünf Jahre lang Mieterhöhungen verbieten. Zu hohe Mieten sollen abgesenkt werden. Diese Pläne ließen die Aktien von Vonovia um 4,5 Prozent abrutschen. Die von Deutsche Wohnen brachen um fast 8 Prozent ein. In New York sind Dow Jones und Nasdaq kaum verändert. Der Euro ist fester bei knapp 1,13 Dollar.