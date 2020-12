Börse: Euro weiter fest

Es wird weiter vorsichtig Kasse gemacht an den deutschen Aktienmärkten. Das sei auch kein Wunder, nach der starken November-Rally, die den Börsen in Paris, Mailand und Madrid mehr als zwanzig Prozent Plus gebracht hat, und in Frankfurt waren es immerhin noch gut 15 Prozent. So hat der DAX ein halbes Prozent nachgegeben, auf 13.250 Punkte.

Was macht die EZB?

Der Euro zeigt sich weiter fest, bei Kursen um 1,2115 Dollar. Für stark exportabhängige Unternehmen in Europa, gerade in Deutschland, ist das keine gute Nachricht. Nun werfen einige Profis die Frage auf, ob die Europäische Zentralbank einschreiten würde, zumindest verbal. Aber noch ist es nicht soweit.

Für Schlagzeilen sorgen einzelne Aktien, wie die Deutsche Post, sie führt Gespräche mit Regierungen und Herstellern über die Verteilung der Corona-Impfstoffe. Die Aktie tendiert freundlich.

Gut drei Prozent fester zeigt sich das Papier von Siemens Healthineers, Händler verweisen auf eine Hochstufung.

Noch eine Personalie: Der frühere BMW- und VW-Chef Bernd Pischetsrieder soll künftig den Aufsichtsrat von Daimler führen.