Börse: EU-Einigung stützt Börsen

Die EU hat sich geeinigt, nach fünf harten Verhandlungstagen. Das billionenschwere Finanzpaket trifft auf die Zustimmung der Börsianer, die natürlich auf eine rasche Erholung der Weltwirtschaft hoffen. Weltweit stützen ja die Regierungen ihre Volkswirtschaften mit ähnlichen großen Hilfspaketen. Nur Unternehmen, die Geld verdienen, rechtfertigen die aktuell hohen Aktienkurse. In Asien werden die Brüsseler Entscheidungen begrüßt: Der Nikkei-Index in Tokio notiert 0,8 Prozent höher bei 22 902.

DAX bei 13.100 Punkten

Die New Yorker Vorgaben sind gut. Vor allem der NASDAQ gewann 2,5 Prozent und erzielt einen neuen Rekord. In diesem Umfeld werden auch die europäischen Börsen mit Gewinnen erwartet. Der DAX wird inoffiziell auf 13.100 Punkte hochgerechnet. Bayer dürfte heute im Mittelpunkt stehen. Der Chemie- und Pharmakonzern hat in den USA ein Glyphosat-Berufungsverfahren verloren. Der Euro kostet 1, 14 30 Dollar.