Börse: Erstmals gemeinsame EU-Anleihen

Die Corona-Krise macht es möglich. Um die zusammengebrochene Wirtschaft zu retten, planen Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron einen gigantischen Wiederaufbaufonds. Er soll 500 Milliarden Euro betragen. Erstmals will die EU dabei gemeinsame Anleihen ausgeben. Vor allem aus der Sicht vieler deutscher Kritiker ein klarer Tabubruch, denn eigentlich sehen die EU-Verträge solche Anleihen nicht vor.

Lange Rückzahlung erwartet

Merkel unterstreicht, dass die Rückzahlung sehr lange dauern wird. Einen Zeitraum nannte sie nicht. Allerdings ist Deutschland nach dem allgemeinen EU-Schlüssel mit 27 Prozent beteiligt. An den Börsen setzte man schon den ganzen Tag auf großzügige staatliche Hilfen. Der DAX schloss 5,7 Prozent höher bei 11 059. Erstmals seit drei Wochen stieg er wieder über die Marke 11 000. In New York gewinnt der Dow Jones 3,6 Prozent. Der Euro kostet 1, 09 Dollar.