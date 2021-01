Börse: Erholung an den deutschen Börsen

Die Nachrichtenlage gebe die Erholung eigentlich nicht her, meinte ein Marktteilnehmer. Denn die Sorgen anlässlich der Corona-Pandemie sind geblieben. Zuversichtliche Käufer nutzen offenbar Kurskorrekturen aus, um einzusteigen. Der Optimismus scheine grenzenlos, der Glaube an eine Fortsetzung der Rally lasse immer mehr Anleger auf den fahrenden Zug aufspringen, heißt es bei CMC Markets.

Es gibt kaum Alternativen

Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen steht bei Minus 0,53 Prozent. Womöglich sorgt auch für Unterstützung, dass sich in den USA die Wall Street gut behaupten kann und der US-Technologie-Index Nasdaq den vierten Handelstag in Folge ein Rekordhoch markiert. Bei den DAX-Werten mit ganz oben standen die Aktien von Linde, die um 3,5 Prozent anzogen. Die Investoren freuten sich über eine Anhebung der Dividenden und eines geplanten weiteren großen Aktienrückkaufs. An den Devisenmärkten kostet ein Euro 1,21 59 Dollar.