Börse: Erfolgreiche Börsenwoche

Die Handelswoche war eine gute, auch wenn es am letzten Handelstag doch noch zu Gewinnmitnahmen kam. Der DAX schloss 1,6 Prozent tiefer bei 11 587. Immer noch ein erfreuliches Ergebnis, denn zum Wochenstart stand er noch bei rund 11 000. Die Lufthansa erlebte ein Wechselbad der Gefühle. Der Rettungsplan der Bundesregierung kam an den Börsen gut an. Schließlich gibt Berlin rund 9 Milliarden Euro, verzichtet aber trotzdem auf weitgehende Mitspracherechte. Das trieb die Lufthansa für einen Moment über die 10-Euro-Marke. Doch danach setzte der Streit mit der EU ein, die der Airline einige restriktive Auflagen verpassen möchte. So ging es vor dem Wochenende um 6,4 Prozent auf 9, 14 Euro bergab.

Wall Street unter Druck

Minuszeichen auch in New York. Der Dow Jones verliert 218 auf 25 182 Punkte. Grund: Die Amerikaner haben ihre Konsumausgaben drastisch nach unten gefahren. Der Euro kostet 1, 11 Dollar.