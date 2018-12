Börse: Enttäuschung über Fed zieht Kurse nach unten

Zwar soll es nur noch zweimal nach oben gehen statt wie bisher geplant dreimal. Doch die Anleger hätten lieber nur eine Zinsanhebung gehabt und am allerliebsten gar keine. Jetzt befürchten sie, dass der Schwung in der Wirtschaft aufgrund der steigenden Zinsen nachlassen könnte. Schon gestern Abend waren die Aktienindizes in New York deutlich abgerutscht und dieser Trend setzt sich aktuell weiter fort. Dow Jones und Nasdaq büßen jeweils rund 1,5 Prozent ein.

Deutsche-Bank-Aktien auf Rekordtief

Dieser schlechten Stimmung konnte sich der Deutsche Aktienindex nicht entziehen: der DAX landete rund 1,5 Prozent im Abseits bei 10.611 Punkten. Die Aktien der Deutschen Bank sind auf ein neues Rekordtief gefallen. Sie büßten 7 Prozent ein und kosteten am Schluss nur noch 7 Euro. Auslöser war die Meldung, dass die EU mehrere Banken ins Visier nimmt. Es besteht der Verdacht, dass sie sich beim Handel mit Dollar-Anleihen abgesprochen haben. Der Euro legt zu auf 1,1435 Dollar.