19.12.2018, 18:28 Uhr

Börse: Einigung mit Italien hilft Aktien

Durchschnaufen, aber noch nicht aufatmen. So lässt sich der Tag an den deutschen Aktienmärkten beschreiben. Bevor am Abend die US-Notenbank ihre Entscheidung zur Geldpolitik bekannt gibt, wollten sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.