Börse: Dow und Nasdaq legen am Ende doch deutlich zu

Gefragt waren unter anderem die Ölwerte. Chevron-Aktien etwa, mit 2 Prozent Plus. Das lag am wieder rasant gestiegenen Ölpreis. An den Märkten hat man Angst vor Lieferengpässen beim Erdöl, weil das Schiff, das den Suez-Kanal seit Tagen blockiert noch immer nicht wieder flottgemacht werden kann. Auch für die deutschen Anleger war es ein erfreulicher Handelstag. Der DAX kam mit fast einem Prozent Plus aus dem Handel, bei 14.749. Auch M-DAX und TecDAX legten ein knappes Prozent zu.

DAX mit deutlichem Wochenplus

Positiv überraschen konnte der Ifo-Index, er kletterte auf den höchsten Stand seit Juni 2019. Allerdings ist dieses Bild etwas zu optimistisch, denn die Ifo-Umfrage wurde vor mehreren Wochen durchgeführt und da war die Hoffnung auf schnelle Öffnungen noch groß. Schaut man sich die Wochenbilanz an, dann kommt beim DAX ein Plus von einem knappen Prozent heraus, beim M-DAX ergibt sich dagegen ein kleines Minus von ein paar Punkten. Und noch kurz zum Euro: der steht zu US-Börsenschluss bei Werten um 1,18 Dollar.