Börse: Dow und DAX schließen in Rekordnähe

Die Aktienindizes in Deutschland und den USA befinden sich nicht weit von ihren Rekordständen. Und da es kaum kursrelevante Nachrichten gegeben hat, hielten sich die Anleger in New York zurück. Der Dow Jones blieb wenige Punkte höher stehen. Der Nasdaq kam knapp ein halbes Prozent voran.

DAX von Autowerten angetrieben

Hierzulande waren es insbesondere die Autowerte, die den DAX nach oben zogen. Die Aktien von Volkswagen verteuerten sich um 1,5 Prozent, die von Daimler und BMW jeweils um 2 Prozent. Insgesamt blieb der deutsche Leitindex 0,8 Prozent höher stehen bei 15.693 Punkten. Das ist auf den Punkt genau der Schlussstand von vor einer Woche. Der MDAX mit den Nebenwerten erreichte sogar ein neues Allzeithoch. Der Euro notiert bei Handelsschluss in New York bei 1,21 Dollar.