12.11.2019, 22:37 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Dow schließt nach Trump-Rede kaum verändert

An den deutschen Aktienmärkten war die Stimmung gut. An den US-Börsen waren die Anleger weniger in Kauflaune. Von Donald Trump hätten sie von seiner mit Spannung erwarteten Rede im New Yorker Wirtschaftsclub wohl mehr erwartet.