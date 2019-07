Börse: Dow Jones verteidigt Rekordniveau

Dabei konnten die beiden Banken JP Morgan und die Goldman Sachs die Anleger überzeugen, die Titel legten ein beziehungsweise 1,8 Prozent zu, während Johnson&Johnson mit seinem Bericht enttäuschte, die Titel des Pharmakonzerns büßten 1,6 Prozent ein. Der Dow Jones konnte sein erreichtes hohes Niveau verteidigen. Er schloss gestern Abend nahezu unverändert bei 27.336.

Fleischlose Burger sorgen für Aufwind

Für Gesprächsstoff sorgte Blue Apron, der Essenslieferdienst nimmt die fleischlosen Burger von Beyond Meat in seinen Speiseplan auf, die Anleger versprechen sich davon offensichtlich viel. Die Aktien von Blue Apron zogen um 35,5 Prozent an. Heute geht die Berichtssaison weiter. IBM, Ebay und Netflix legen nach Börsenschluss in den USA ihre Zahlen vor. In Asien hat US-Präsident Donald Trump die Anleger mit seiner Aussage verunsichert, dass es noch ein weiter Weg hin zu einem Handelsabkommen mit China ist. Der Nikkei in Tokio sinkt um 0,4 Prozent. Der Euro hat nachgegeben auf 1,12 15 Dollar.