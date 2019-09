Börse: Dow Jones schließt ohne Schwung

Kein berauschender Tag für die US-Anleger an der Wall Street. Die Indizes bewegten sich kaum von den gestrigen Endständen weg. Der Dow Jones schloss 0,2 Prozent im Minus, der Nasdaq-Index rührt sich fast gar nicht. Immerhin, bei der Aktie von Microsoft gab es Bewegung. Der Softwarekonzern will eigene Aktien für 40 Milliarden Dollar zurückkaufen und die Quartalsdividende kräftig steigern. Beides zusammen bescherte dem Kurs fast zwei Prozent Plus.

Erneut kritischer Bericht über Wirecard

Hierzulande schaffte der DAX heute immerhin noch 0,6 Prozent mehr. 12.458 der Endstand. Schlusslicht war Wirecard. Es gibt schon wieder einen Bericht über Unregelmäßigkeiten, diesmal geht es um die Emission einer Anleihe. Der Kurs knickte über 5 Prozent ein. Damit zum Euro steht aktuell bei 1,10 55 Dollar.