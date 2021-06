Börse: Dow Jones schließt nach Fed-Entscheidungen im Minus

Nachdem die Fed den Leitzins wie erwartet unverändert gelassen hatte, allerdings in ihrem Ausblick eine Anhebung nicht erst 2024, sondern schon ein Jahr früher in Aussicht gestellt hatte, gingen die Kurse an den US-Börsen erst einmal auf Talfahrt. Dow Jones und Nasdaq-Index verloren beide zeitweise ein Prozent. Dann ging es mehrmals auf- und gleich wieder abwärts. Am Ende verbuchte der Dow ein Minus von rund einem Prozent, der Nasdaq-Index schloss wenig verändert.

Klar war der Trend dagegen den ganzen Handelstag über bei der Oracle-Aktie, sie gab nach einer enttäuschenden Gewinnprognose über 5 Prozent nach.

DAX und M-DAX schließen kaum verändert

An den deutschen Märkten war es ruhig, da sich hier vor der Fed-Entscheidung kaum jemand aus der Deckung wagen wollte. Der DAX schloss leicht im Minus, der M-DAX legte einen Tick zu. Und der Euro knickt in Folge der US-Notenbank-Meldungen ein auf Werte um 1,20 Dollar.