Börse: Dow Jones schließt gut zwei Prozent im Plus

Die Investoren an der Wall Street waren mit den ordentlichen Quartalsbilanzen offenbar recht zufrieden – und auch mit den jüngsten Konjunkturmeldungen. So hat die Industrie in den USA zuletzt mehr produziert als erwartet. Der Dow Jones ging mit einem Plus von 2,2 Prozent aus dem Handel bei 25.798 Punkten. Der Nasdaq-Index legte um fast 3 Prozent zu. Die Aktien von Goldman Sachs und Morgen Stanley gewannen nach glänzenden Zahlen bis zu 5,7 Prozent. Nach Börsenschluss wird der Quartalsbericht vom Streamingdienst Netflix erwartet. Dessen Papiere stiegen um 4 Prozent.

Starke Vorgaben der US-Börsen halfen dem DAX

Am deutschen Aktienmarkt schloss der DAX 1,4 Prozent im Plus bei 11.777 Punkten. Hier gab es keinen einzigen Verlierer. Vielleicht wollten die Anleger einfach so tun als sei es ein unbeschwerter Tag, wo doch die Vorgaben aus Übersee so gut waren. Technologiewerte waren besonders gefragt. Unter den Auto-Titeln gewannen die Vorzugsaktien von VW gut 2 Prozent. Für das Image der Auto-Branche in Deutschland dürfte es wohl kein gutes Signal sein, dass Audi im Dieselskandal nun ein Bußgeld zahlen muss. Und der Euro ist 1,15 75 Dollar wert.