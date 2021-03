Börse: Dow Jones mit kräftigen Gewinnen, DAX im Minus

Die Anleger in den USA waren hin- und hergerissen. Einerseits waren neue Arbeitsmarktdaten überraschend gut ausgefallen. Im Februar haben die US-Unternehmen doppelt so viele neue Stellen geschaffen wie erwartet. Andrerseits waren da immer noch die Inflationssorgen und die damit verbundene Befürchtung, die Notenbank könnte die Zügel in der Geldpolitik etwas anziehen. Erneut haben die Renditen der Staatsanleihen zeitweise deutlich zugelegt.

DAX verbucht Wochenplus von 1 Prozent

Bis zum Handelsende wurde die Stimmung bei den Aktienkäufern aber immer besser. Dow Jones und S&P500 landeten jeweils rund 2 Prozent im Plus. Der Nasdaq kam gut 1,5 Prozent voran. An den deutschen Aktienmärkten überwogen noch die Minuszeichen. Der DAX landete 1 Prozent im Abseits bei 13.921 Punkten. Auf die Woche gesehen bleibt dennoch ein Plus von rund 1 Prozent. Der Euro ist schwach bei 1,1910 Dollar.