Börse: Dow Jones mit dem nächsten Rekord

Der Dow Jones eilt von Rekord zu Rekord. Analysten glauben, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er die Hürde 27 000 knackt. Er schloss 53 Punkte höher bei 26 827. Auch NASDAQ und Standard and Poors bewegen sich in Rekordgefilden. Italien und seine Schuldenpläne sind natürlich auch in New York ein Thema. In Rom versprach nun Ministerpräsident Conte, dass nur im nächsten Jahr die Neuverschuldung bei 2,4 Prozent liegen soll. In den Folgejahren soll sie wieder geringer ausfallen.

Kooperation Honda-General Motors

Die Aktie von General Motors verteuerte sich um gut 2 Prozent. Honda und GM arbeiten bei der Entwicklung autonomer Autos zusammen. Die Japaner beteiligen sich an der GM-Tochter Cruise und zahlen dafür 750 Millionen Dollar. Darüber hinaus wollen sie langfristig 2 Milliarden Dollar investieren. Die neuesten Konjunkturdaten belegen: Die US-Wirtschaft boomt. Das stärkt den Dollar und drückt den Euro auf 1,15 10 Dollar.