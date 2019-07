Börse: Doch keine Übernahmeschlacht um Osram

Nur wenige Stunden nachdem Osram mitgeteilt hatte, neben den beiden Finanzinvestoren Bain und Carlyle erwäge auch der österreichische Chipkonzern AMS ein Übernahmeangebot für das Münchner Unternehmen, zog sich AMS schon wieder zurück. Das Unternehmen bestätigte zwar, Gespräche mit dem Münchner Lichtkonzern über eine mögliche Transaktion geführt zu haben. Nach Evaluierung der jüngsten Entwicklungen sehe man jedoch keine ausreichende Basis dafür, die Gespräche mit Osram Licht AG fortzuführen. Es wird spannend zu sehen, wie sich die Aktien von Osram heute entwickeln werden.

Vorgaben ohne klaren Trend

Die Vorgaben für den heutigen Auftakt an den deutschen Börsen fallen gemischt aus. An der Wall Street schloss der Dow Jones gestern gut behauptet, er kam um 0,1 Prozent voran. Nach den jüngsten Anstiegen warten die Investoren jetzt offenbar erst einmal auf die Präsentation der neuesten Quartalsbilanzen. In Tokio sinkt dagegen der Nikkei nach dem gestrigen Feiertag um 0,7 Prozent. Der Euro steht bei 1,12 63 Dollar.