Börse: Diskussion um neues Hilfspaket in den USA

Kommt in den neues USA ein neues, umfassendes Konjunkturpaket? In den vergangenen Tagen gab es dazu widersprüchliche Äußerungen von Präsident Donald Trump. Zwischenzeitlich hatte er entsprechende Verhandlungen mit der Opposition für beendet erklärt und damit einen Kursrutsch an der Wall Street ausgelöst, bevor er später zurückruderte. Der Dow Jones stieg um 0,4 Prozent.

Boeing-Anleger hoffen auf Großauftrag

Zu den größten Gewinnern unter den Standardwerten gehörte die Aktie von Boeing, die sich um 2 Prozent verteuerte. Die US-Fluggesellschaft Alaska Airlines ist Insidern zufolge an einem Kauf von Maschinen des Typs 737 MAX von Boeing interessiert. Die Gespräche dazu liefen bereits, das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Bedingung für das Geschäft sei eine Wiederzulassung des Unglücksfliegers durch die US-Behörden. Eine Stellungnahme der Unternehmen lag zunächst nicht vor. Der DAX stieg um 0,9 Prozent auf 13.042 Punkte. Und der Euro notierte bei 1,1760 Dollar.