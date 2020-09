Börse: Die Rallye geht weiter

So fielen die US-Arbeitsmarktdaten gestern viel schlechter aus als erwartet. Und laut der aktuellen Konjunkturumfrage der US-Notenbank bereitet die Pandemie vielen Unternehmen in den USA weiter große Sorgen. Zwar habe die wirtschaftliche Aktivität seit Ende Juli leicht zugenommen, liege jedoch weit unter dem Niveau vor der Pandemie im März. Die USA befinden sich in einer tiefen Rezession, dennoch hat es an den New Yorker Börsen gestern wieder neue Rekorde gegeben und die DAX-Anleger folgten dem positiven Trend.

DAX zu Handelsstart mit deutlichen Gewinnen

Rund zehn Minuten nach Börsenbeginn verbucht der DAX ein Plus von 1,1 Prozent auf 13.392 Punkte. Der Euro notiert mit 1, 18 Dollar. Im MDAX ist das Papier der Siemens-Medizintechniktochter Siemens Healthineers um gut vier Prozent abgestürzt. Das Unternehmen aus Erlangen hat sich mit einer Kapitalerhöhung 2,7 Milliarden Euro frisches Geld beschafft.

Siemens Healthineers will US-Partner Varian übernehmen

Die neuen Aktien Siemens Healthineers wurden mittels eines beschleunigten Verfahrens zu einem Stückpreis von 36 Euro 40 bei institutionellen Investoren platziert. Mit dem Bruttoemissionserlös von gut 2,7 Milliarden Euro soll ein Teil der Übernahme des den langjährigen US-Partner und Krebstherapie-Spezialisten Varian finanziert werden. Schon Anfang August hatten die Erlanger angekündigt, den langjährigen US-Partner für 16,4 Milliarden Dollar zu übernehmen. Rund die Hälfte des Kaufpreises will Healthineers durch die Ausgabe neuer eigener Aktien finanzieren. Der erste Schritt dazu war die nun abgeschlossene Kapitalerhöhung.