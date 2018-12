Börse: Die Hoffnung stirbt zuletzt

Drei große politische Themen belasteten zuletzt die Börsen. Bei zweien gibt es Hoffnungen auf eine Lösung. Italien signalisiert der EU-Kommission ein Entgegenkommen im Haushaltsstreit. Die Neuverschuldung soll im kommenden Jahr nur um etwas mehr als 2 Prozent steigen statt wie bislang geplant um 2,4 Prozent. Im Zollstreit USA-China sind die Töne deutlich versöhnlicher geworden, vor allem bei Donald Trump. Beide Themen sorgten dafür, dass die Jahresbilanz an vielen Börsen, vor allem in Deutschland, eine klar negative sein wird.

Fresenius und Deutsche Bank top

Der DAX konnte jetzt den zweiten Tag in Folge zulegen. Er schloss 1,4 Prozent höher bei 10 929. Topwerte waren Fresenius und Deutsche Bank, deren Kurse sich um bis zu 7 Prozent erholen konnten. In New York schloss der Dow Jones 163 Punkte höher bei 24 534. Der Euro kostete 1, 13 70 Dollar.