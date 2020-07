Börse: Delivery Hero nach Zahlen im Plus

Delivery Hero hat nach einem Rekordwachstum in der Corona-Krise seine Jahresprognose angehoben und erwartet nun einen Umsatz zwischen 2,6 und 2,8 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Morgen mit. Damit liegt die Spanne um rund 200 Millionen Euro höher als bislang angenommen. Die Bestellungen hatten sich zwischen April und Juni auf 281 Millionen Euro verdoppelt. Zu Ergebniskennzahlen hat das Unternehmen aber noch keine Angaben gemacht. Dennoch gehört die Aktie zu den Favoriten im MDAX, der mittelgroßen deutschen Aktien mit einem Plus von 3,3 Prozent.

Kauflaune bei DAX und Co

Insgesamt ist die Stimmung nach guten US-Vorgaben freundlich an den deutschen Börsen. Der MDAX gewinnt gut 10 Minuten nach Handelsstart 0,8 Prozent, der TecDAX 0,6 Prozent und der DAX verbucht ein Plus von 0,6 Prozent auf 12.912 Punkte. Der Goldpreis ist weiter hoch bei 1.939 Dollar je Feinunze. Der Euro notiert mit rund 1, 17 30 Dollar.