Börse: DAX vor schwachem Wochenauftakt

Vergangene Woche hat der DAX rund 1,5 Prozent abgeben müssen. Am Montag hatte er noch mit dem Rekord 15.800 fulminant losgelegt. Doch dann brach in den USA eine Debatte über Zinserhöhungen aus. Das hat alle Weltmärkte unter Druck gesetzt. Die Diskussion wird auch den heutigen Wochenstart überschatten. Grund: In Tokio rutscht der Nikkei-Index um 3,7 Prozent ab.

Für den DAX heißt das: Es dürfte ihm schwerfallen, den Freitagsschluss von 15.448 Punkten zu verteidigen. Unternehmensnachrichten stehen diese Woche nur wenige an. Am Donnerstag wird der ifo-Geschäftklima-Index veröffentlicht. Experten sind positiv gestimmt, denn er dürfte die neuesten Corona-Lockerungen widerspiegeln.

Auto1 steigt in MDAX auf

Im MDAX gibt es heute einen Wechsel. Auto1 verdrängt den Halbleiterspezialisten Siltronics. Der Autohändler ist erst seit Anfang Februar an der Börse. Der Euro kostet 1, 18 60 Dollar.