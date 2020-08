Börse: DAX vor ruhigem Wochenausklang

Die Märkte stehen vor einem ruhigeren Wochenausklang. Für den DAX heißt das, er wird bei rund 12.600 Punkten erwartet. Die letzten Tage brachten jede Menge Unternehmensnachrichten. Heute folgen die Analystenkommentare.

Der Wohnungsriese Vonovia hat die Krise mehr als gut überstanden, ähnliches gilt für Siemens. Für beide Unternehmen werden die Kursziele deutlich angehoben. In Tokio tendiert der Nikkei-Index etwas leichter. Er verliert 0,6 Prozent auf 22.283 Punkte. Hier drücken schlechte Quartalszahlen auf die Stimmung. Der Fotogigant Nikon ist im vergangenen Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht.

Warten auf US-Jobmarkt

Spannend wird es am Nachmittag. In den USA wird der monatliche Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. In der Krise sind die Arbeitslosenzahlen der USA ja dramatisch in die Höhe geschnellt. Jetzt hoffen die Anleger, dass sich die Wirtschaft wieder erholt und neue Arbeitsplätze schafft. Der Euro kostet 1, 18 30 Dollar.