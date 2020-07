Börse: DAX vor leichterem Handelsstart

Die kräftig steigenden Infektionszahlen in den USA sind ein Thema an den internationalen Börsen. In Tokio heißt es, dass man die Entwicklung durchaus mit Sorge beobachte. Schließlich sind die USA die wichtigste Volkswirtschaft der Welt. Der Nikkei-Index verliert nach einigen guten Tagen und Wochen ein halbes Prozent auf 22.755 Punkte. Die Anleger halten sich zusätzlich zurück, weil ihnen feiertagsbedingt ein langes Wochenende bevorsteht. Der Dow Jones schloss gestern Abend 0,8 Prozent höher.

United mit gigantischen Verlusten

Welche Verluste die Corona-Krise auslöst, zeigt sich immer wieder an den Fluggesellschaften. United Airlines ist im zweiten Quartal mit 2,6 Milliarden Dollar in die Verlustzone gerutscht. Der Umsatz ist um rund 90 Prozent eingebrochen. Im zweiten Quartal hat United täglich 40 Millionen Dollar verloren. Im dritten soll sich das Minus auf 25 Millionen reduzieren. Die Aktie gewinnt 2,3 Prozent, aber ihr Kurs hat sich in wenigen Monaten gedrittelt. Der DAX wird etwas tiefer erwartet. Inoffiziell wird er mit rund 13 100 Punkten berechnet. Rund 70 unter Handelsschluss. Der Euro kostet 1, 15 40 Dollar.