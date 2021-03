Börse: DAX und M-DAX schließen fast ein Prozent höher

Spitzenreiter im DAX waren die Aktien von Delivery Hero, Siemens Energy und Infineon mit jeweils rund 3 Prozent Plus. An den Börsen hofft man momentan auf eine kräftige Konjunkturerholung in den USA, wovon auch deutschen Unternehmen profitieren würden. Positiv überraschen konnte zudem der Ifo-Index, er kletterte auf den höchsten Stand seit Juni 2019. Allerdings muss man dabei bedenken, dass dieses Bild etwas zu optimistisch ist, denn die Umfrage wurde vor mehreren Wochen durchgeführt und da war die Hoffnung auf schnelle Öffnungen noch groß.

Wochenbilanz gemischt, Ölpreis zieht an

Schaut man sich die Wochenbilanz an, dann kommt beim DAX ein Plus von einem knappen Prozent heraus, beim M-DAX ergibt sich dagegen ein kleines Minus von ein paar Punkten. Der Ölpreis zieht weiter an, aktuell um viereinhalb Prozent, wegen Ängsten vor Lieferengpässen weil ein havarierter Tanker weiterhin den Suez-Kanal blockiert. Der Euro steigt auf 1,18 Dollar.