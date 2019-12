Börse: DAX und M-DAX auf Rekordkurs

Auch beim DAX ist ein neues Allzeithoch nicht mehr allzu weit entfernt. Der bisherige Rekord lag bei knapp 13.600 Punkten.

Dass die Kurse so stark zulegen konnten, lag am vergangene Woche erzielten Handelsabkommen zwischen den USA und China – die formelle Unterzeichnung steht zwar noch aus, der US-Handelsbeauftragte Lighthizer sorgte aber dafür, dass keine Zweifel mehr aufkamen. Er sagte, die Sache sei vollkommen erledigt. Die Amerikaner hatten zugesagt, einige ihrer Zölle auf chinesische Waren auszusetzen. Im Gegenzug will China mehr Waren aus der US-Landwirtschaft, der Industrie und dem Energiesektor kaufen.

Scout 24 treibt M-DAX an

Einer der größten Gewinner im M-DAX war Scout24. Der Internetportal-Betreiber nähert sich dem Verkauf seiner Auto-Verkaufsplattform AutoScout24. Das schob den Kurs am Ende um 5 Prozent an. Noch kurz zu Euro: Der steht bei 1,11 40 Dollar.