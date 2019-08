Börse: Dax und Dow Jones mit deutlichen Verlusten

Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 0,1 Prozent geschrumpft. Die chinesische Industrieproduktion ist zuletzt so langsam gewachsen wie seit 17 Jahren nicht. Deswegen sind Anleger bei Aktien zurückhaltend und greifen eher bei Anleihen zu. Am deutschen Anleihemarkt hat die 10-jährige deutsche Bundesanleihe daraufhin einen neuen Minusrekord bei der Rendite erreicht. Der amerikanische Anleihemarkt sendet mit seiner Zinsentwicklung Signale für eine Rezession. Dementsprechend geht der Ölpreis zurück.

Dow Jones und Dax verlieren

Mit Konjunktursorgen geht es an den Aktienmärkten kräftig nach unten. In den USA an der Wall Street verliert der Dow Jones rund 2,5 Prozent. Der deutsche Aktienindex Dax ist um mehr als 2 Prozent gefallen auf 11.493 Punkte. Zu den deutlichsten Verlierern gehörten Infineon, die Deutsche Bank oder Thyssen Krupp. Deutlich besser haben sich Anteilsscheine des Energieproduzenten und Daxkonzerns RWE nach Geschäftszahlen gehalten.

Der Euro geht zurück, auf einen Dollar 11 43.