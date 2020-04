Börse: DAX trotzt schwachen Konjunkturdaten

In den USA haben die fünfte Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. 4,4 Millionen Anträge wurden jetzt neu registriert. Damit haben innerhalb eines Monats mehr als 26 Millionen Amerikaner ihren Job verloren. Auch in der deutschen Wirtschaft zeigt die Viruskrise deutliche Spuren.

So sind die Geschäfte der Industrie und der Dienstleister so stark eingebrochen wie noch nie; das zeigt der IHS Markit-Einkaufsmanagerindex für April. Auch die Verbraucherstimmung in Deutschland ist im freien Fall. Für Mai sagten die Marktforscher der GfK einen Einbruch ihres Barometers auf minus 23,4 Punkte voraus.

DAX und Dow im Plus

Die Anleger an den Finanzmärkten haben gelassen auf die schwachen Konjunkturdaten reagiert. Sie hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen und kaum jemanden sonderlich überrascht. Der DAX schloss mit einem Plus von einem Prozent bei 10.514 Punkten, der Dow Jones an der Wall Street gewinnt zur Stunde 1,3 Prozent. Der Euro steht bei 1, 08 12.

Wirecard und Autoaktien im DAX gefragt

Das Papier von Wirecard schnellte um über 11 Prozent nach oben und war bester Wert im DAX. Zuvor hatte der Zahlungs-Dienstleister mitgeteilt, dass die Untersuchung der Wirtschaftsprüfer von KPMG Vorwürfe der Bilanzmanipulation entkräftet hätten. Auch Autoaktien legten zu, nachdem Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen in der kommenden Woche über mögliche Kaufprämien für neue Autos sprechen wollen.