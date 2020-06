Börse: DAX strebt weiter nach oben - Lufthansa schwächelt

Kurz nach Handelsstart an den deutschen Aktienmärkten verliert das Papier der Lufthansa 1,2 Prozent und ist damit größter DAX-Verlierer. Der DAX ist vor rund 10 Minuten mit einem Plus gestartet und notiert nun 0,9 Prozent höher mit 12.744 Punkten. Die Kurs-Korrektur an den Börsen war also offenbar nicht von allzu langer Dauer.

Spekulation um Sparmaßnahmen bei Conti

Die Aktie von Continental notiert nur leicht im Plus mit 0,4 Prozent. Einem Magazinbericht zufolge hat der Chef des Autozulieferers vor einem Stellenabbau und weiteren Einsparungen wegen der Corona-Krise gewarnt. Aller Voraussicht nach werde das Unternehmen einige 100 Millionen Euro sparen müssen. Das werde schmerzhaft, aber man habe keine andere Wahl, sagte Elmar Degenhart Insidern zufolge. Das berichtet die Wirtschaftswoche am Morgen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Kündigungen komme, sei hoch. Continental hat zum Bericht noch keine Stellung genommen.

Bankaktien gefragt

Größter DAX-Gewinner ist das Papier der Deutschen Bank mit plus 3,6 Prozent, nachdem ja gestern amerikanische Banken Optimismus verbreitet hatten und offenbar besser durch die Krise kommen als gedacht. So glaubt der Chef der Großbank Morgan Stanley, James Gorman, dass sein Geldhaus das Schlimmste hinter sich habe. Für das laufende Quartal werde man weniger Geld für mögliche Kreditausfälle zurückstellen müssen. Der Euro notiert mit 1, 13 54 Dollar.