Börse: DAX steuert auf Rekord zu

Die deutschen Börsen reagieren positiv auf die Beschlüsse in Brüssel. Von Euphorie kann man aber nicht sprechen. Der DAX gewinnt 185 auf 13.230 Punkte. MDAX und TecDAX steigen um bis zu 1,3 Prozent. Im DAX legen alle Werte zu. Angeführt wird der Index von Infineon mit plus 2,3 Prozent. SAP notieren 2 Prozent höher. Der Softwarehersteller ist derzeit einer der Favoriten der Analysten, die in den letzten Wochen reihenweise ihre Kursziele und Bewertungen angehoben haben.

Bayer verliert Glyphosat-Verfahren

Bayer gewinnen rund 1,5 Prozent. Der Chemie- und Pharmakonzern hat ein Glyphosat-Berufungsverfahren in den USA verloren. Er hat es aber geschafft, die Schadenersatzsumme deutlich zu reduzieren. Im MDAX gewinnen Delivery Hero 3,2 Prozent. Der Betreiber von Bestellplattformen für Essen gilt als möglicher neuer DAX-Kandidat, wenn Wirecard aus dem Index genommen wird. Der Euro kostet 1, 14 60 Dollar.