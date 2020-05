Börse: DAX steigt um mehr als 1 Prozent

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat sich auf der Online-Hauptversammlung des Konzerns heute zuversichtlich gezeigt, dass die Verhandlungen mit der Bundesregierung über ein Rettungspaket für die angeschlagene Airline – so wörtlich - in Kürze zu einem erfolgreichen Abschluss führen werden. Niemand im Unternehmen habe ein Interesse daran, dass diese Gespräche scheitern, versicherte Spohr. In den Verhandlungen geht es Presseberichten zufolge um ein Paket in Höhe von insgesamt zehn Milliarden Euro.

Lufthansa prüft Alternativen

Spohr sagte vor den Aktionären, es sei juristisch aus Gründen der unternehmerischen Vorsicht geboten, auch die Insolvenz oder ein Schutzschirmverfahren zu prüfen. Die Aktie der Lufthansa verteuert sich um knapp 1 Prozent. Infineon verzeichnete im abgelaufenen Quartal Einbußen wegen der Corona-Krise, erwirtschaftete dennoch einen Gewinn. Infineon-Aktien legen 3,3 Prozent zu. Insgesamt steigt der DAX um 1,2 Prozent auf 10.601 Punkte. Und der Euro notiert bei 1,0840 Dollar.