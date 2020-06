vor 33 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: DAX startet wenig verändert - Wirecard gefragt

Nach guten Vorgaben aus New York und Tokio ist der DAX mit einem kleinen Plus in den neuen Handelstag gestartet. Kurz danach steht aber wieder ein Mini-Minus zu Buche. Erneut schießt die Wirecard-Aktie zweistellig nach oben.