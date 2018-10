10.10.2018, 07:58 Uhr

Börse: DAX startet mit kleinen Kursverlusten

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich zu Börsenstart kaum aus der Deckung gewagt. Wachstums- und Zinssorgen nach den zuletzt anziehenden Renditen an den US- Anleihemärkten sorgen für Zurückhaltung.