Börse: DAX startet mit kleinem Minus

Die Börsen starten sehr verhalten in den neuen Börsentag. Die politische Unsicherheit nach den Angriffen auf die saudischen Ölanlagen spielt noch eine große Rolle. Öl bleibt mit Preisen um über 68 Dollar für die Nordseesorte Brent teuer. Eine Entspannung ist hier noch nicht in Sicht. Der DAX startet 18 Punkte tiefer mit 12.362 in den Handel. Bei Gewinnern und Verlierern gibt es keine großen Ausreißer. Henkel legen 0,4 Prozent zu, Infineon verlieren 0,7 Prozent.

Zalando mit Kursrutsch

Der größte Verlierer ist im MDAX. Die Mode-Aktie Zalando verbilligt sich um gut 8 Prozent. Grund: Erstmals seit dem Börsengang vor 5 Jahren hat der schwedische Großaktionär Kinnevik Aktien verkauft und seinen Anteil von 31 auf unter 26 Prozent reduziert. Am Devisenmarkt kostet der Euro 1, 10 10 Dollar.