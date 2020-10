Börse: DAX startet leicht im Plus

Der DAX hat den Handel im Plus begonnen und verbucht kurz danach 0,3 Prozent mehr auf seinem Konto oder insgesamt 12.214 Punkte. Die schwachen Vorgaben der internationalen Börsen sowie die Furcht vor weiteren Beschränkungen und Lockdowns angesichts der weltweit rasant steigenden Infektionszahlen sorgen aber weiterhin für Nervosität und dämpfen die Kauflaune.

Schnäppchenjäger greifen bei einzelnen Aktien zu

So ist das Papier von SAP kurz nach Handelsstart größter DAX-Gewinner mit einem Plus von rund zwei Prozent. Gestern war es ja nach der zweiten Prognosesenkung im laufenden Jahr um 22 Prozent abgestürzt. Die Aktie von Covestro gewinnt 0,8 Prozent. Der Kunststoffkonzern hat es im dritten Quartal zurück in die schwarzen Zahlen geschafft. Nach einem Verlust im Vorquartal steht nun unterm Strich ein Gewinn 179 Millionen Euro zu Buche, ein Fünftel mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Euro steht bei 1, 18 20 Dollar.