Börse: DAX startet leicht im Plus

Kurz nach Handelsstart gewinnt der DAX 0,2 Prozent auf 13.078 Punkte. Erneut treiben positive Analystenkommentare die Kurse an. So ist die Aktie des Stuttgarter Autobauers Daimler mit einem Plus von 1,2 Prozent auf rund 48 Euro 70 größter DAX-Gewinner. Die Experten von Goldman Sachs hatten zuvor die Papiere auf "Kaufen" von zuvor "Verkaufen" hochgestuft und das Kursziel von 40 Euro auf nun 60 Euro angehoben. Die Analysten von Morgan Stanley haben es sogar auf 63 Euro nach oben korrigiert.

Munich Re will beim Industrieservice expandieren

Das Papier der Munich Re, alias Münchner Rück, gewinnt 0,8 Prozent. Der weltgrößte Rückversicherer will laut "Welt am Sonntag" sein Industrieservice-Geschäft ausbauen. In Kooperation mit dem Werkzeugmaschinenhersteller Trumpf wolle er Maschinen in einer Art Leasing anbieten.

Öl- und Goldpreis leicht rückläufig

Der Ölpreis ist am Morgen um ein Prozent gesunken auf 42 Dollar 43 je Barrel Nordseeöl. Auch die Feinunze Gold hat sich etwas verbilligt auf 1.926 Dollar im Moment. Der Euro steht bei 1, 18 14 Dollar.