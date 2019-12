Börse: DAX startet leicht im Plus

Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren ist so gut wie seit Monaten nicht mehr, aufgrund der sich andeutenden Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Auch die Wahl in Großbritannien habe für etwas mehr Klarheit gesorgt, sagte der Präsident des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts Clemens Fuest. Das Ifo-Barometer für die Exporteure stieg von Minus 1,6 Punkte im Vormonat auf Plus 2,6 Zähler.

Gewinnmitnahmen in Asien und den USA

Die Vorgaben für den heutigen Börsenhandel dagegen waren eher mau. An der Börse in Tokio ist der Nikkei heute früh 0,3 Prozent leichter aus dem Handel gegangen. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen vor Weihnachten. Auch der Dow Jones an der Wall Street rutschte gestern Abend leicht um 0,1 Prozent ab. Damit bleibt der Leitindex aber knapp unter seinem Allzeithoch. Der Euro tritt auf der Stelle bei 1,11 29 Dollar.