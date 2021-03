Börse: DAX setzt Rekordjagd fort

Nach einer Verschnaufpause zum Auftakt der Woche haben die deutschen Börsen heute wieder Fahrt aufgenommen und ihre Rekordjagd der Vorwoche fortgesetzt. Am Ende stieg der DAX um 0,6 Prozent auf 14.557 Punkte. Gesucht waren Aktien aus der Automobil-Industrie. Zum einen sorgte hier die Hoffnung auf eine weltweite Konjunktur-Erholung für steigende Kurse, zum anderen kam eine optimistische Bilanz von Volkswagen gut am Markt an.

VW-Aktie erreicht wieder alte Hochs

Die Volkswagen-Aktie verteuerte sich um mehr als 6 Prozent, sie schloss bei 207,85 Euro und erreichte damit erstmals wieder das Niveau aus der Zeit vor dem Abgas-Skandal. BMW und Continental legten um jeweils 3,5 Prozent zu. Daimler-Aktien gewannen 1,7 Prozent. Auf der anderen Seite verbilligten sich RWE nach einer verhaltenen Jahresprognose um 1,8 Prozent. In New York gibt der Dow Jones um 0,3 Prozent nach. Die Nasdaq kann dagegen um 0,6 Prozent zulegen. Und der Euro notiert bei 1,1910 Dollar.